Також Держсекретар США і генсек НАТО підняли тему війни Росії проти України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральним секретарем НАТО Єнс Столтенберг обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО 28-30 червня в Мадриді.

Як повідомляється на сайті Держдепартаменту, мова йшла зокрема про документ нової Стратегічної концепції НАТО на наступне десятиліття.

Також Блінкен і Столтенберг підняли тему війни Росії проти України.

"Вони висловили жаль з приводу руйнівної війни президента Путіна в Україні, підтвердили свою підтримку українського народу та територіальної цілісності України, а також обговорили важливість підтримки НАТО потужного стримування та оборони", - йдеться в повідомленні.

Вони також узгодили деталі щодо засідання міністрів закордонних справ НАТО, яке проходить в Берліні 14-15 травня.

Нагадаємо, раніше в Держдепартаменті повідомили, що США працюють над проясненням позиції Туреччини щодо потенційного вступу до НАТО Швеції та Фінляндії. Ця тема буде обговорюватися на зустрічі НАТО в Берліні, де візьмуть участь міністри закордонних справ Туреччини, Швеції та Фінляндії.

Вас також можуть зацікавити новини: