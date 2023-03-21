За його словами, будь-які мирні ініціативи мають передбачати виведення російських військ з українських територій.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав лідера КНР Сі Цзіньпіна безпосередньо взаємодіяти з президентом Володимиром Зеленським щодо питання припинення війни в Україні. Напередодні західні ЗМІ повідомляли, що нібито очікуються прямі перемовини.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції в Брюсселі генеральний секретар Альянсу зазначив, що Україна повинна вирішувати, якими для неї є прийнятні умови для мирного урегулювання.

"Китай повинен розпочати розуміти бачення України і безпосередньо взаємодіяти з президентом Зеленським, якщо хоче бути серйозним стосовно миру", - сказав Столтенберг.

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При цьому він нагадав, що Китай досі не засудив незаконну агресивну війну Росії проти України.

Також генеральний секретар Альянсу наголосив, що вітатиме будь-яку ініціативу чи план, який сприятиме встановленню справедливого і стійкого миру.

За його словами, мирна пропозиція Китаю містить певні позитивні аспекти, які він підтримує. Зокрема, йдеться про ядерну безпеку, захист цивільного населення і особливо про важливість суверенітету, територіальної цілісності і незалежності.

"Звичайно, будь-яке мирне рішення для України має ґрунтуватися на цих принципах щодо поваги територіальної цілісності і суверенітету України. І це також основний елемент мирного плану, який запропонував президент Зеленський декілька місяців тому", - сказав Столтенберг.

Він додав, що надійний і довготривалий мир має бути таким, коли Україна поважатиметься як суверенна і незалежна держава у Європі відповідно до Статуту ООН.

"Режим припинення вогню або будь-яке рішення, згідно з яким не поважатиметься суверенітет та територіальна цілісність України, стане лише способом для замороження війни і створить умови, коли Росія відновить і перегрупує сили та знову почне атаку. Це не буде справедливим і стійким миром. Це тільки допоможе Росії утримати територію, яку вона незаконно окупувала", - зауважив Столтенберг.

Перемовини Сі з Зеленським - що треба знати

13 березня WSJ з посиланням на поінформовані джерела повідомила, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабної війни.

Радник голови Офісу Зеленського Михайло Подоляк тоді заявив, що ще не можна достеменно сказати, що розмова може відбутися.

20 березня Financial Times з посиланням на джерела повідомила, що Цзіньпін проведе телефонну розмову Зеленським після візиту до Москви і зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Дводенний візит Сі до Москви розпочався вчора.

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