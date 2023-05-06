Поки про припинення воєнних дій не ідеться.

Представники сторін конфлікту в Судані зустрінуться у місті Джидда, що у Саудівській Аравії, для переговорів. Цю інформацію від голови МЗС Саудівської Аравії принца Файсала бін Фархана Аль Сауда передає Reuters.

Переговори були погоджені після того, як світова спільнота наполягала на завершенні бойових дій.

Зокрема головний вклад зробила спільна ініціатива США та Саудівської Аравії, котра є першою серйозною спробою припинити конфлікт, котрий зірвав підтриманий міжнародним співтовариством план із встановлення цивільного правління після років заворушень і повстань у Судані.

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Також міністр закордонних справ Саудівської Аравії написав у Twitter, що сподівається, що обидві сторони "почнуть діалог, який, як ми сподіваємося, призведе до припинення конфлікту".

Однак обидві сторони дали чітке розуміння того, що обговоренню підлягає лише гуманітарне перемир’я. Поки що про припинення війни мова не іде.

Головна запланована мета діалогу між сторонами – це забезпечення безпечного проходу для цивільних.

Ситуація в Судані: що відомо

У середині квітня у Судані, де спостерігається затяжна політична криза, почалися зіткнення армії країни і Сил швидкого реагування (RSF), очолюваних Мохамедом Хамданом Дагалом (Хемедті), який розвиває зв'язки з ОАЕ і Росією.

Бої призвели до катастрофічної ситуації. У тому числі були пораненими та вбитими сотні цивільних. Лікарні внаслідок обстрілів стали непридатними для надання допомоги або вичерпали можливість лікувати поранених. В окремих районах спостерігаються проблеми з електро- і водопостачанням.

Гарячі баталії призвели до того, що країни почали евакуацію своїх дипломатів. У тому числі це зробили США і Велика Британія. Також Україна евакуювала своїх громадян.

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