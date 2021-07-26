У Кішертському районі Пермського краю стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой - Центр-2.
Про це російському РБК повідомили в прес-службі адміністрації Кішертського муніципального крайового округу.
"Так, дійсно стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой - Центр-2, орієнтовно в кілометрі від села Забір'я Кішертського округу... Діаметр газової труби - 1400 мм, тиск - 7,5 Мпа", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють аварійні служби і співробітники поліції, окремі підрозділи спрямовані на захист прилеглих населених пунктів і лісових насаджень.
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За їхніми даними, в результаті пожежі, яку вже загасили, ніхто не постраждав, а прилеглі будинки пошкоджені не були.
"В цей час представниками "Трансгаз Чайковський" засувки перекриті. Відбувається смолоскипне вигорання, також проводиться ліквідація загоряння сухої рослинності на площі 2 га", - пояснили в МНС.