В результаті пожежі, яку вже загасили, ніхто не постраждав, прилеглі будинки пошкоджені не були.

У Кішертському районі Пермського краю стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой - Центр-2.

Про це російському РБК повідомили в прес-службі адміністрації Кішертського муніципального крайового округу.

"Так, дійсно стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой - Центр-2, орієнтовно в кілометрі від села Забір'я Кішертського округу... Діаметр газової труби - 1400 мм, тиск - 7,5 Мпа", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють аварійні служби і співробітники поліції, окремі підрозділи спрямовані на захист прилеглих населених пунктів і лісових насаджень.

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За їхніми даними, в результаті пожежі, яку вже загасили, ніхто не постраждав, а прилеглі будинки пошкоджені не були.

"В цей час представниками "Трансгаз Чайковський" засувки перекриті. Відбувається смолоскипне вигорання, також проводиться ліквідація загоряння сухої рослинності на площі 2 га", - пояснили в МНС.

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Автор: Денис Прядко