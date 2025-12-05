США опублікували оновлену стратегію національної безпеки.

США опублікували оновлену стратегію національної безпеки, в якій основним інтересом зазначено припинення військових дій в Україні. Новий документ також визначає відновлення стратегічної стабільності з Росією головним пріоритетом у Європі.

"Важливо стабілізувати економіку європейських країн, запобігти ненавмисній ескалації або розширенню війни та відновити стратегічну стабільність із Росією. А також - забезпечити поствоєнне відновлення України для її виживання як життєздатної держави", - йдеться в документі, опублікованому на сайті Білого дому.

США також заявили, що НАТО не повинно сприйматися як "альянс, що постійно розширюється", а європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

У стратегії також зазначено, що адміністрація США перебуває "в конфлікті" з європейськими чиновниками, чиї уряди демонструють "нереалістичні очікування" і підривають демократичні процеси.

Крім того, в документі зазначено, що Близький Схід більше не є домінуючим напрямком американської зовнішньої політики. Натомість Індо-Тихоокеанський регіон стане одним із ключових геополітичних та економічних фронтів у цьому столітті.

У стратегії також підкреслюється, що США повинні зосередитися під час торгівлі з Китаєм тільки на нестратегічних товарах.

США і війна в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пообіцяв, що найближчим часом з питання завершення війни в Україні очікуються "хороші новини".

Водночас європейські лідери попередили президента України Володимира Зеленського не погоджуватися на жодні вимоги Росії без твердих гарантій безпеки з боку США. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон побоюється, що Сполучені Штати можуть зрадити Україну під час мирних переговорів з РФ.

