За непідтвердженою інформацією, стрілка ліквідовано.

У США в результаті стрілянини в початковій школі Техасу (місто Робб) загинули 14 осіб, серед загиблих є діти.

Як передає телеканал ABC News з посиланням на губернатора Техасу Грега Ебботта, стрілок - 18-річний учень Сальвадор Рамос. Крім дітей він також убив вчителя і поранив свою бабусю.

Також повідомляється, що поранених доставили до лікарні невідкладної допомоги.

За інформацією джерел телеканалу, стрілка було ліквідовано. У поліції спочатку повідомляли про його затримання.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США хлопець розстріляв 10 осіб і показав це в прямому ефірі.

Вас також можуть зацікавити новини: