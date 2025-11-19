Рене Оберманн заявив, що Росія відкрито погрожує Європі, розміщуючи ракетні комплекси "Іскандер" у Калінінграді.

Голова ради директорів Airbus Рене Оберманн заявив, що Європі варто обзавестися тактичною ядерною зброєю у відповідь на загрозу, яку становлять російські ракетні комплекси "Іскандер", розгорнуті в Калінінграді. Про це пише Reuters.

"Нашою ахіллесовою п'ятою, мабуть, є те, чим Росія доволі відкрито погрожує нам: це більше ніж 500 тактичних ядерних боєголовок на ракетних комплексах "Іскандер", розміщених прямо біля наших кордонів у Калінінграді, на додачу до нещодавно розміщених у Білорусі", - заявив Оберманн на Берлінській конференції з безпеки.

За словами голови ради директорів Airbus, Німеччині, Франції, Великій Британії та іншим зацікавленим європейським країнам потрібно узгодити загальну і поетапну програму ядерного стримування, зокрема на тактичному рівні. Він вважає, що це буде потужний сигнал для Росії.

В агентстві додали, що представник НАТО в розмові з журналістами заявив, що Альянс не спостерігає змін у ядерній політиці Росії.

Провокація РФ із ракетами "Іскандер" біля польського кордону - що відомо

Нагадаємо, що у вересні росіяни влаштували провокацію з використанням двох балістичних ракетних комплексів "Іскандер". Тоді дві пускові установки "Іскандер-М" зупинилися на трасі в Калініградській області та розгорнулися в бойове положення просто посеред дороги. Заради цього російські поліцейські навіть перекрили дорожній рух, змусивши пересічних росіян чекати.

За даними українського OSINT-проєкту "КіберБорошно", пускові установки "Іскандер" розгорнули в бойове положення на трасі E28 на північ від населеного пункту Кудрявцеве. Він розташований менш ніж за 40 км від кордону з Польщею.

У Defense Express зазначили, що ті установки були оснащені ракетами 9М723 з максимальною дальністю пуску в 500 км. З цієї позиції ракети теоретично можуть покрити більшу частину Польщі, всю Литву і Латвію, а також деякі частини Німеччини, Швеції, Данії та Естонії.

