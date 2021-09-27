Таліби впевнені, що подібна мода і поведінка - доля лише "воєначальників і бандитів" Заходу.

Режим "Талібану", який раніше заборонив чоловікам в Афганістані голити бороди, пішов ще далі - відтепер бойовикам угруповання не можна публікувати в соцмережах селфі і слідувати західній моді.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Син засновника руху і новий міністр оборони Мавлаві Якуб вважає, що це шкодить статусу талібів. А також може розсекретити місцезнаходження командування бойовиків.

Читайте також"Розрізання рук необхідне для безпеки": таланти повернути тілесні покарання й страти"Займайтеся поставленими вам завданнями. Ви завдаєте шкоди статусу, здобутому кров'ю наших мучеників", - свідчить нове розпорядження Якуба.

Крім того, міністр розкритикував послідовників свого батька за швидке водіння автомобілем і прийняття західної моди - зокрема, носіння довгих зачісок і білих високих кросівок.

"Це поведінка воєначальників і бандитів маріонеткового режиму. Якщо ми продовжимо вести себе так, не дай Бог, ми позбудемося нашої ісламської системи", - попередив Якуб.

Заборони в Афганістані при талібах

Через три тижні після силового захоплення влади в Афганістані таліби призначили головних міністрів свого нового уряду - серед них не виявилося жодної жінки. При цьому в країні придушуються протестні акції та виступи правозахисників.

Таліби вже оголосили про введення для жінок в Афганістані деяких заборон: їм вже заборонили займатися спортом, який "оголює тіло", а також працювати і зобов'язали залишатися вдома, назвавши це тимчасовим заходом.

Шкільні заняття дозволено відвідувати тільки хлопчикам, а вчити їх - лише чоловікам.

Співробітницям міського уряду Кабула наказано залишатися вдома - на роботу зможуть вийти тільки ті, кого не можна замінити чоловіками.

Крім того, відтепер в Афганістані буде не можна публічно виконувати і слухати музику - у "Талібані" стверджують, що це заборонено в ісламі.

Автор: Станіслав Кожемякін