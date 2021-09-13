Також ісламське вбрання для жінок буде обов'язковим.

Жінкам в Афганістані дозволятимуть навчатися в університетах лише у розділених за статтю групах, ісламське вбрання буде обов'язковим, заявив 12 вересня член нового уряду "Талібану".

Як повідомляє Радіо Свобода, Абдул Бакі Хакані виклав нову політику на прес-конференції в Кабулі, через кілька днів після того, як таліби сформували уряд, що складається виключно з чоловіків.

"Ми не дозволимо хлопцям і дівчатам навчатися разом", – сказав він.

За словами Хакані, у класі повісять завісу, щоб розділити студентів і студенток, де це необхідно, а навчання також можна проводити за допомогою трансляцій.

Хакані, відповідальний за освіту, сказав, що таліби не хочуть повертатися на 20 років назад. "Ми почнемо будувати на тому, що існує сьогодні", – додав він.

Хаккані сказав, що хіджаби для студенток будуть обов’язковими, але не уточнив, чи означає це хустки на голову чи повне закриття обличчя.

Класні кімнати, розділені завісами, вже були помічені в багатьох місцях після розпаду підтримуваного Заходом уряду і захоплення влади в Афганістані талібами в середині серпня.

Хаккані сказав журналістам, що предмети, які викладають в університетах, також будуть переглянуті, але не уточнив, які саме. Таліби, які дотримуються жорсткої інтерпретації ісламу, заборонили музику і мистецтво протягом свого попереднього перебування при владі.

Читайте також"Талібан" пообіцяв дати жінкам пости в уряді та пояснив розгін протестів

Міжнародна спільнота стежить за тим, наскільки дії талібів відрізняються від їхнього першого перебування при владі наприкінці 1990-х років. Тоді дівчатам і жінкам була недоступна освіта і їх виключили з суспільного життя.

У "Талібані" заявляють, що змінилися, зокрема в своєму ставленні до жінок.

Жінки в Кабулі та інших районах Афганістану великими і малими групами протестували проти правління талібів і спроб обмежити їхні права. У деяких випадках "Талібан" реагував силою, застосовуючи батоги, б’ючи жінок кийками і стріляючи в повітря.

Талібан захопив владу в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.

Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.

У зв’язку з цим США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян з Афганістану. Україна евакуювала з Афганістану 700 осіб і увійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих.

30 серпня у Пентагоні заявили, що США завершили виведення свого військового контингенту, а також евакуацію американських громадян і біженців з Афганістану. На цьому тлі в повідомленні Управління цивільної авіації США відзначили, що аеропорт Кабула тепер ніким не контролюється, а над афганською столицею не здійснюється управління повітряним рухом.

9 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в Афганістані 159 українських громадян просять про евакуацію.

Автор: Катерина Гірник