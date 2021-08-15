США терміново евакуює своє посольство з Кабула.

Бойовики радикального руху "Талібан" захопили стратегічно важливе місто Джелалабад в Афганістані.

Як повідомляє Reuters, таліби продовжують наступ та наближаються до столиці - Кабулу.

Зазначається, що взяття Джелалабаду послідувало за захопленням талібами північного міста Мазарі-Шаріф пізно в суботу.

"Наразі в Джелалабаді не відбувається зіткнень, тому що губернатор здався талібам. Рішення про вхід талібів було єдиним способом врятувати життя мирних мешканців", - сказав чиновник із Джелалабаду.

Ще один посадовець зі служби безпеки в Джелалабаді розповів, що таліби погодилися надати безпечний коридор для виходу урядовців та сил безпеки з міста.

Захоплення Джелалабаду дає бойовикам "Талібану" контроль над дорогою, що веде до пакистанського міста Пешавар.

Кабул лишився єдиним великим містом Афганістану, який все ще перебуває під контролем уряду.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило, що таліби входять до Кабулу з усіх боків. Адміністрація президента Афганістану стверджує, що Кабул не піддавався нападу і ситуація в місті наразі під контролем.

Лідери політичного крила талібів заявили про готовність припинити наступ, якщо їм мирно здадуть Кабул. Незабаром президент Афганістану, як передає телеканал Al Arabiya, заявив, що в найближчі години складе з себе повноваження.

За їхніми даними, передача влади в Афганістані відбудеться 15 серпня в президентському палаці в Кабулі.

У зв'язку з цим США терміново евакуює своє посольство з Кабула.

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Позиція Байдена і США щодо виведення військ з Афганістану

Раніше президент США Джозеф Байден сказав, що не шкодує про своє рішення вивести військовий контингент з Афганістану. Американський лідер зазначив, що за ці 20 років Вашингтон витратив більше трильйона доларів і втратив тисячі військовослужбовців.

Вашингтон завершить виведення своїх військ з Афганістану вже цього місяця при обіцянці "Талібану" запобігти участі Афганістану в міжнародному тероризмі. Ісламістський рух обіцяв не атакувати іноземні сили при їх виведенні, але не погодився на припинення вогню на адресу урядових сил.

В результаті за останні дні таліби взяли під свій контроль значну частину Афганістану. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав бойовиків припинити наступ.

Що таке "Талібан"?

"Талібан" - це ісламістський рух, що з'явився в Афганістані в 1994 році серед пуштунів. Він керував країною з 1996 по 2001 рік, а також регіоном Вазірістан на півночі Пакистану з 2004 року.

Після терактів 11 вересня 2001 року США почали контртерористичну операцію і за підтримки Північного альянсу скинули режим "Талібану". Ті пішли в підпілля і частково відступили в сусідній Пакистан.

У 2003 році Рада Безпеки ООН визнала талібів терористичною організацією.

Джо Байден ще під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв завершити "вічні війни" США, згадуючи й операцію в Афганістані. До кінця серпня Штати збираються повністю вивести свої війська з країни.

Автори: Денис Прядко, Лідія Селезньова