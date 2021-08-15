Бойовики радикального руху "Талібан" звільняють ув'язнених з найбільшої в Афганістані в'язниці Пул-е-Чархі.
На опублікованих в мережі кадрах видно, як з в'язниці виходять з речами десятки ув'язнених.
Станом на 2018 рік у в'язниці Пул-е-Чархі перебували до п'яти тисяч ув'язнених. Ця в'язниця стала відомою через тортури і смертну кару після Савурської революції 1978 року.
Захоплення Кабула талібами
Сьогодні бойовики "Талібану" підійшли до Кабула і заявили про встановлення контролю над всією територією Афганістану. Президент заявив, що відмовиться від влади і забезпечить мирну передачу влади, а лідери бойовиків утрималися від штурму міста.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що главою перехідного уряду призначений колишній глава МВС Афганістану, екс-посол у ФРН Алі Ахмад Джалалі.
Лідером країни стане глава політичного офісу талібів в Катарі мулла Барадар.
Представники бойовиків заявили, що іноземці, що знаходяться в Афганістані, можуть вільно покинути країну.
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Що таке "Талібан"?
"Талібан" - це ісламістський рух, що з'явився в Афганістані в 1994 році серед пуштунів. Він керував країною з 1996 по 2001 рік, а також регіоном Вазірістан на півночі Пакистану з 2004 року.
Після терактів 11 вересня 2001 року США почали контртерористичну операцію і за підтримки Північного альянсу скинули режим "Талібану". Ті пішли в підпілля і частково відступили в сусідній Пакистан.
У 2003 році Рада Безпеки ООН визнала талібів терористичною організацією.
Джо Байден ще під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв завершити "вічні війни" США, згадуючи й операцію в Афганістані. До кінця серпня Штати збираються повністю вивести свої війська з країни.