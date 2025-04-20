Мельник написав відкритий лист майбутньому канцлеру Німеччини.

Постійний представник України при ООН, колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца оголосити про негайне постачання 150 крилатих ракет Taurus, щойно він займе свою посаду. Про це йдеться у відкритому листі Мельника Мерцу, який опублікувало видання Welt.

Мельник зазначив, що ситуація в Україні "майже безнадійна", але Німеччина може "розрубати гордіїв вузол".

"Від вашого успіху на посаді канцлера залежить не лише майбутнє Німеччини, а й доля України – і всієї Європи. Це може звучати пафосно, але це правда. У вас є історична можливість зробити Німеччину найважливішим маяком вільного демократичного світу", - написав колишній посол.

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Він назвав п’ять кроків, які Мерц повинен зробити протягом перших 100 днів на посаді, щоб змусити Путіна укласти мир.

По-перше, він просить прийняти резолюцію коаліції про фінансування поставок зброї в Україну на суму щонайменше 0,5% ВВП (21,5 млрд євро на рік), або 86 мільярдів євро до 2029 року. На думку Мельника, це може бути кредитна угода, яка стала б також "великою інвестицією в безпеку самої Німеччини".

Друге, що пропонує Мельник, - ініціювати та запровадити таке ж регулювання на 0,5% на рівні ЄС (372 млрд євро до 2029 року) та в рамках G7 (додаткові 181 млрд євро, якщо до них ще не входять США). Це рішення, на думку колишнього посла, "стане потужним сигналом Путіну" про те, що Німеччина і союзники "серйозно налаштовані допомогти Україні".

Третє його прохання до Мерца – "оголосити про негайну поставку 150 крилатих ракет Taurus у Бундестазі 6 травня та швидко реалізувати це".

"Для цього не потрібні жодні "узгодження з партнерами" чи ультиматуми Путіну. Цю пекельну зброю потрібно просто доставити, без будь-яких "якщо" чи "але", щоб зупинити повзуче просування Росії та фундаментально змінити сучасну динаміку війни", - наголосив Мельник.

По-четверте, пише він, для ефективного використання систем Taurus необхідно прийняти коаліційне рішення про передачу Україні 30 відсотків наявних німецьких винищувачів і гелікоптерів зі складу ВПС.

"Це приблизно 45 Eurofighter і 30 Tornado, 25 вертольотів NH90 TTH і 15 Eurocopter Tiger. Цей крок також можна було б здійснити в рамках комплексного кредиту – закону про ленд-ліз, який міг би прийняти Бундестаг. Головне, щоб доставили швидко", - зазначив він.

По-п’яте, за словами Мельника, українці очікують від Мерца "конкретного плану реалізації домовленостей, закріплених у коаліційній угоді".

Експосол просить конфіскувати 200 млрд євро заморожених російських державних активів і використати їх для відновлення України, прийняти конкретні гарантії військової безпеки, не лише формально підтвердити перспективу вступу України до НАТО, а й забезпечити, щоб вона стала реальністю в найближчому майбутньому, так само як і членство України в ЄС до 2029 року.

Ракети Taurus для України

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно Мерц зробив заяву про передачу Taurus. Він сказав, що українська армія повинна вийти з оборонної позиції і підтвердив готовність передати їй авіаційні крилаті ракети Taurus, проти відправки яких виступає канцлер Олаф Шольц.

Голова Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер у суперечці щодо можливого постачання крилатих ракет Taurus Україні підтримав Мерца. "Це вирішить новий канцлер", - сказав баварський прем'єр-міністр. Водночас Зьодер вказав на обмежені ресурси німецьких військово-повітряних сил, мовляв, Німеччині потрібно якомога більше ракет Taurus для себе.

Генсек союзної до Мерца партії СДПН Маттіас Мірш припустив, що Україна, ймовірно, так і не отримає німецькі ракети Taurus, попри обіцянку майбутнього канцлера. "Я припускаю, що Фрідріх Мерц, щойно він буде повністю проінформований спецслужбами [щодо особливостей ракет Taurus], ще раз дуже чітко зважить всі за і проти. І ми приймемо це рішення разом", - сказав Мірш.

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