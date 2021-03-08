Політик змінив свою думку після того, як побачив, що російські телеканали неправдиво висвітлюють події в Білорусі.

Чоловік кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Сергій заявив, що Крим повинен бути українським не тільки де-юре, а й де-факто.

Читайте такожПолітв'язнена в Білорусі громадянка Швейцарії оголосила голодуванняПро це повідомляє Telegram-канал Страна Для Жизни.

Він змінив свою думку після того, як побачив, що російські телеканали неправдиво висвітлюють події в Білорусі.

"Те, що в Білорусі транслюються російські канали – це величезне зло. Раніше, дивлячись, наприклад, "60 хвилин" у мене були сумніви щодо правдивості зображення подій в Україні. Зараз, коли я побачив, як вони висвітлюють події в Білорусі, як оббрехали нас усіх і підтримують диктатора, абсолютно очевидно, що вони оббрехали і українців. Звичайно, Крим повинен бути не тільки де-юре, а й де-факто українським", - сказав Тихановський.

Довідка УНІАН. Сергій Тихановський - білоруський блогер, опозиційний політик, підприємець, політичний в'язень. Лауреат премії імені Сахарова.

На виборах в 2020-му році висував свою кандидатуру на пост Президента Білорусі, проте Центральна виборча комісія відмовила йому в реєстрації.

29 травня 2020 року в Гродно Тихановського затримали. 4 червня 2020 року у блогера провели обшук на дачі, в ході якого знайшли 900 000 доларів. Тихановський стверджує, що йому їх підкинули.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН