Чоловік кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Сергій заявив, що Крим повинен бути українським не тільки де-юре, а й де-факто.
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Він змінив свою думку після того, як побачив, що російські телеканали неправдиво висвітлюють події в Білорусі.
"Те, що в Білорусі транслюються російські канали – це величезне зло. Раніше, дивлячись, наприклад, "60 хвилин" у мене були сумніви щодо правдивості зображення подій в Україні. Зараз, коли я побачив, як вони висвітлюють події в Білорусі, як оббрехали нас усіх і підтримують диктатора, абсолютно очевидно, що вони оббрехали і українців. Звичайно, Крим повинен бути не тільки де-юре, а й де-факто українським", - сказав Тихановський.
Довідка УНІАН. Сергій Тихановський - білоруський блогер, опозиційний політик, підприємець, політичний в'язень. Лауреат премії імені Сахарова.
На виборах в 2020-му році висував свою кандидатуру на пост Президента Білорусі, проте Центральна виборча комісія відмовила йому в реєстрації.
29 травня 2020 року в Гродно Тихановського затримали. 4 червня 2020 року у блогера провели обшук на дачі, в ході якого знайшли 900 000 доларів. Тихановський стверджує, що йому їх підкинули.
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