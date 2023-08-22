Умови звільнення, викладені в розпорядженні Трампа про зобов'язання, є більш широкими, ніж ті, що викладені в інших наказах за зобов'язаннями, прийнятих раніше.

Колишній президент США Дональд Трамп буде відпущений під заставу в 200 тисяч доларів в рамках кримінальної справи про втручання у вибори в штаті Джорджія. Відповідних домовленостей досягли його адвокати і прокуратура, повідомляє CNN.

Як додає CNN, з урахуванням досягнутих домовленостей самому Трампу, ймовірно, не доведеться бути присутнім на слуханнях про запобіжний захід, які відбудуться після його формального арешту. Трамп повинен здатися поліції до 25 серпня.

Умови звільнення, викладені в розпорядженні Трампа про зобов'язання, є більш широкими, ніж ті, що викладені в інших наказах за зобов'язаннями, прийнятих раніше.

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На відміну від деяких співвідповідачів, колишньому президенту заборонено використовувати соціальні мережі для нападу на своїх 18 співвідповідачів у справі, а також на будь-яких свідків або 30 не засуджених співучасників змови.

Справи проти Трампа - деталі

Справа про втручання у вибори - четвертий кримінальний процес проти Трампа. До цього його звинувачували у фальсифікації бізнес-звітності, незаконному зберіганні секретних документів і спробі зберегти владу після поразки на виборах.

Повідомлялося, що він здасться до в'язниці округу Фултон в кінці цього тижня-в четвер або п'ятницю, повідомив високопоставлений представник правоохоронних органів.

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