Він вважає, що між політиками є дуже своєрідна "хімія".

Для кремлівського правителя Путіна зараз найважливішим завданням є проведення особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Таку думку в етері інформаційного телемарафону висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Так, Путін хоче продемонструвати, що вони разом керують процесом переговорів щодо війни в Україні:

"Для Путіна дуже важливо вийти на особисту зустріч з Трампом і показати, що він керує процесом разом з ним. А Європу і Україну намагатися відсунути. Це у нього не вийде. Факт комунікації між американцями і росіянами мені не подобається, але не лякає".

Важливо, щоб під час зустрічі Трамп і Путін зрозуміли ставки одне одного та визначили, чи може американський президент діяти з позиції сили. На його думку, це стане зрозуміло приблизно за два тижні.

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Український дипломат каже, що під час серйозних перемовин багато важить особистісний фактор. Так, Трамп має бізнесову ментальність, вміє вести переговори і одразу піднімає ставки. Путін теж любить піднімати ставки, що певним чином єднає його з Трампом, однак вважає себе "рятівником" власного режиму та побудованої ним Росії.

Клімкін зазначає, що між Трампом і Путіним є дуже своєрідна "хімія", однак наразі не можна сказати, як вона спрацює. Обидва вважають опонента сильним лідером, однак Трамп перебуває у набагато сильнішій позиції:

"Він за перші декілька тижнів досяг не шалених, але реальних результатів. В нього росте підтримка, бо американці сприймають його діяльність. Зараз найкраща позиція почати тиснути з позиції сили".

Клімкін зауважив, що конкретних обрисів мирного плану у Сполучених Штатів ще немає, бо без консультацій з Україною та ЄС просуватися доволі складно. Він позитивно оцінив майбутню зустріч президента із Джей Ді Венсом, який вважається ідеологом в команді Трампа.

"Дуже класно, що президент Володимир Зеленський зустрічається (на Мюнхенській конференції, - УНІАН) з Джей Ді Венсом. Оскільки його вважають людиною, яка доволі обережно, а іноді навіть упереджено, ставиться до того, що відбувається навколо нас, і хоче вийти з цієї історії з найменшими втратами", - пояснив він.

Переговори з адміністрацією Трампа

Як повідомляв УНІАН, невдовзі до України прибудуть представники команди Дональда Трампа. Президент Зеленський анонсував прибуття "серйозних людей" ще до Мюнхенської безпекової конференції.

Також відомо, що після конференції до Києва має приїхати спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келлог.

Раніше Трамп розповів, що спілкувався телефоном з Путіним. Він неодноразово висловлював бажання зустрітися із ним.

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