Трамп заявив про готовність зустрітися із Зеленським у Давосі

Як відзначив очільник Білого дому, на його думку, президент України хоче укласти мирну угоду.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що має намір сьогодні, 21 січня, провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це лідер США сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Як відзначив Трамп, Україна та Росія у війні втратили колосальну кількість людей.

"Я веду переговори з президентом Путіним, і я вважаю, що він хоче укласти угоду. Я веду переговори з президентом Зеленським, і я думаю, що він також хоче домовитись. Я зустрічаюся із ним сьогодні. Можливо, він зараз перебуває у залі. Але цю війну треба зупинити, бо надто багато людей гине без потреби. Це єдина причина, через яку я зацікавлений у цьому", - наголосив Трамп.

Переговори у Давосі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нині в Давосі працюють українська і американська переговорні делегації. Раніше зазначалося, що Україна та США проведуть переговори про велику економічну угоду.

Зокрема очікувалося, що будуть підписані угоди про гарантії безпеки і економічне процвітання України на суму обсягом 800 млрд доларів.

Водночас керівник Офісу президента Кирило Буданов, який представляє делегацію України в Давосі, зробив заяву щодо досягнення миру в Україні. Він зі "стриманим оптимізмом" характеризує поточні зусилля із пошуку шляхів до припинення війни Росії проти України.

