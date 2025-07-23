З моменту вступу на посаду Трамп неодноразово змінював позицію щодо російсько-української війни, зауважив Барро.

Те, що президент США Дональд Трамп заявив про готовність постачати військову техніку Україні, є чітким сигналом, що він підтримує її у війні з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в Харкові під час інтерв'ю для BFMTV.

Міністр зазначив, що з моменту вступу на посаду Трамп неодноразово змінював позицію щодо російсько-української війни: у певний період він зблизився з російським диктатором Володимиром Путіним, а президента України Володимира Зеленського критикував. Проте тепер, схоже, очільник Білого дому "обрав сторону", вважає Барро.

"Президент Трамп поставив Володимиру Путіну 50-денний ультиматум щодо припинення вогню під загрозою дуже суворих санкцій... Також він висловив готовність постачати військову техніку Україні", – розповів французький міністр.

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Останній пункт, на його думку, є "безсумнівно, найнадійнішою ознакою" того, що Трамп "вибрав свою сторону і тепер вирішив підтримати Україну для досягнення своєї мети, яка була дуже чіткою з самого початку: міцний мир в Україні".

Позиція Трампа щодо війни з Україні: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно Трамп зробив важливі заяви щодо війни в Україні. Він пообіцяв запровадити вторинні мита проти РФ та її партнерів, якщо протягом 50 днів не буде угоди щодо мирного врегулювання в Україні. Водночас очільник Білого дому висловив сподівання, що йому цього не доведеться робити.

На думку військового оглядача Геміша де Бреттона-Гордона, через цей ультиматум Трампа Європа змінила поведінку не на користь України. Мовляв, європейці занадто розслабилися і зосередили свою увагу на діях Ізраїлю в секторі Гази, але російська загроза від того нікуди не зникла, і немає ознак, що Москва готова поступитися американському ультиматуму.

Водночас колишній радник американського президента Джон Болтон вважає, що Трамп, схоже, більше зацікавлений не в підтримці України у боротьбі з російською агресією, а у тому, щоб дистанціюватися від України – як дипломатично, так і військово. Ексрадник вважає, що останні рішення Трампа "демонструють його роздратування через залучення до війни між Україною і Росією – війни, яку він вважає справою Європи".

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