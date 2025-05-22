Проте Туск заявив, що з російського боку немає навіть сліду доброї волі якнайшвидше припинити вогонь.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не підтвердив інформацію з публікації The Wall Street Journal, згідно з якою президент США Дональд Трамп нібито говорив союзникам з ЄС, що російський диктатор Володимир Путін не готовий припинити війну проти України, оскільки впевнений у своїй перемозі, пише Onet.

"Я не підтверджую таке повідомлення. Але я підтверджую, що ситуація складна, тому що з російського боку немає навіть сліду доброї волі якнайшвидше припинити вогонь і почати чесні мирні переговори. І президент Трамп, і наша, європейська "четвірка", сформулювали дуже чітку умову: припинення вогню без переговорів, щоб люди перестали гинути", - сказав польський прем'єр.

Туск вважає, що росіяни вже обрали "свою класичну тактику", яка полягає в "затягуванні і пересмикуванні різних ниточок". За його словами, Росія хоче уникнути зобов'язань щодо припинення вогню.

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"Ситуація складна, не скажу, що критична, але вона складна від початку", - резюмував Туск.

Слова Трампа про впевненість Путіна в перемозі - що відомо

Нагадаємо, що раніше The Wall street Journal із посиланням на обізнані джерела писало, що президент США Дональд Трамп нібито заявив європейським лідерам, що російський лідер Володимир Путін "не готовий закінчити війну, бо вважає себе переможцем". За даними джерел WSJ, за день до розмови з Путіним очільник Вашингтона провів зустріч із європейськими лідерами та під час бесіди дав зрозуміти, що може запровадити санкції, якщо очільник Кремля відмовиться від припинення вогню.

У виданні підкреслили, що водночас європейці побачили в цій ситації деякі плюси. Позиція Путіна стала зрозумілою для всіх, включно з Трампом: він не бажає припиняти війну на цьому етапі.

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