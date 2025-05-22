Пєсков сказав, що поки що немає жодних домовленостей про проведення наступного раунду переговорів у Ватикані.

У Кремлі відреагували на публікацію видання The Wall street Journal, яке написало про те, що президент США Дональд Трамп заявив у розмові з європейськими лідерами, що Володимир Путін не хоче завершення війни.

Коментуючи це твердження, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "Кремль не знає, що Трамп заявив європейцям після розмови з Путіним".

При цьому він додав, що слова Трампа з публікації контрастують з офіційними заявами президента США. Водночас Пєсков жодним чином не спростував це твердження.

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Відповідаючи на запитання про домовленості, досягнуті на переговорах з Україною в Стамбулі, Пєсков зазначив, що РФ працює над їх виконанням.

Зокрема, він підкреслив, що обмін полоненими "тисяча на тисячу" - це "трудомісткий процес", але всі зацікавлені провести його якомога швидше.

Він також сказав, що поки що немає жодних домовленостей про проведення наступного раунду переговорів у Ватикані.

Також він прокоментував той факт, що депутати Європейського парламенту в Брюсселі схвалили пропозицію Єврокомісії щодо введення мит на добрива з РФ, заявивши, що "Європа отримуватиме добрива дорожче і гірше через мита на продукцію РФ".

США і війна в Україні

Раніше WSJ писало, що Трамп заявив європейським лідерам, що російський лідер Володимир Путін не готовий закінчити війну, тому що вважає себе переможцем. Видання зазначало, що союзники вперше почули цю заяву від Трампа. Вона також суперечить його попереднім публічним заявам.

Також видання писало, що новий раунд переговорів між Україною і США, можливо, відбудеться у Ватикані в середині червня.

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