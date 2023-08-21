Екс-президент США вважає, що його і так усі знають, тому дотримуватися правил йому не обов’язково.

Дональд Трамп не братиме участі в перших дебатах між потенційними кандидатами в президенти від Республіканської партії, що відбудуться цього тижня. Про це повідомляє CNN.

У неділю колишній президент США у своїй власній соцмережі повідомив, що виборці і так добре знають, хто він такий. "Громадськість знає, хто я і яким вдалим було моє президентство. Тому я не буду проводити дебати!" – написав він.

Але із цієї заяви не було відразу зрозуміло, чи мав він на увазі, що зовсім відмовляється від участі в праймеріз, чи просто візьме участь у пізніших етапах дебатів, які заплановані на вересень. Після цього радник Трампа окремо пояснив журналістам, що Трамп таки може взяти участь у пізніших дебатах, але остаточне рішення не ухвалено.

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Дебати, що відбудуться у середу, є першими в передвиборчому циклі 2024 року. Тижнями колишній президент приватно та публічно висловлював сумніви, що йому взагалі треба брати в них участь, адже він і так є найрейтинговішим кандидатом серед республіканців.

Праймеріз в США

Слід зазначити традиція влаштовувати "внутрішні вибори" найрейтинговішого кандидата від партії, щоб вже саме його висунути на загальнодержавні вибори, існує в США вже досить давно. У більш-менш сучасному вигляді праймеріз відбуваються уже протягом 100 років.

Важливо зазначити, що за традицією чинний президент теж має брати участь в праймеріз, якщо хоче балотуватися на другий строк. Досі цю традицію ніколи не порушували, хоча заради чинного президента процедуру часто спрощували. А такого, щоб кандидат, який не є чинним президентом, відмовлявся від участі в праймеріз, в історії США ще не було.

Нагадаємо, минулого тижня Трампу було пред’явлено вже четверте з початку року і наймасштабніше звинувачення у справі про його спроби скасувати результати президентських виборів 2020 року.

Також, згідно існуючої процедури, Трампу дали час до 25 серпня на те, щоб добровільно здатися в руки слідства. Сам Трамп вже повідомив, що планує виконати цю вимогу до кінця цього робочого тижня.

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