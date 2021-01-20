На об'єднаній базі "Ендрюс" Трампа супроводжувала почесна варта, воєнний оркестр і було зроблено 21 залп з гармат.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який сьогодні завершує виконувати свої повноваження, відправився у курортне містечко Палм-Біч (штат Флорида) і пропустить інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена.

Телеканал CNN транслював у прямому ефірі прощальний виступ Трампа зі злітної смуги на об'єднаній базі Повітряних сил США "Ендрюс" (штат Меріленд).

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Спочатку Трамп разом з дружиною Меланією попрощався з Білим домом і на президентському гелікоптеру Marine One відправилися на базу "Ендрюс".

Як зазначають ведучі телеканалу CNN, на південній галявині біля Білого дому Трамп, прощаючись з невеликою кількістю людей, які супроводжували його відліт, висловив сподівання, що "це буде не довге прощання".

На об'єднаній базі "Ендрюс" Трампа супроводжувала почесна варта, воєнний оркестр і було зроблено 21 залп з гармат.

Трамп запросив на свою прощальну церемонію друзів, союзників і колишніх співробітників його адміністрації. Також були присутні близькі родичі Трампа, його діти і онуки. Зокрема, його донька Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер, донька Тіффані, сини Дональд Трамп-молодший, Ерік Трамп, Беррон Трамп. Усі гості проводжали Трампа оплесками і словами подяки "ми любимо тебе". У відповідь Трамп сказав, що теж усіх любить.

Він також заявив, що для нього була велика честь і привілегія бути президентом.

"Я завжди боротимуся за вас, я буду спостерігати, я буду слухати і я скажу вам, що майбутнє цієї країни ніколи не було кращим. Я бажаю новій адміністрації великої удачі і великого успіху", - наголосив Трамп.

Також він пообіцяв, що "повернеться тим чи іншим чином".

З короткою прощальною промовою також виступила перша леді США Меланія Трамп, яка подякувала усім за підтримку.

Трамп і його дружина зійшли червоною доріжкою на борт літака, який відправився у Флориду.

У Палм-Біч Трамп має прибути до початку офіційної церемонії інавгурації Джо Байдена.

Інавгурація Байдена: що відомо

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Автор: Віталій Саєнко