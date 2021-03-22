Колишній президент США Дональд Трамп відреагував на інцидент з новим президентом Джо Байденом, який 19 березня кілька разів впав на трапі літака.
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Як повідомляє Republicworld, 20 березня Трамп поспілкувався з журналістами та прихильниками у своїй резиденції у Флориді.
"Я бачив, як Джо Байден підіймався по трапу, і я сказав: «Я не програв йому», - зазначив Трамп під сміх своїх прихильників.
@robertpetrosian
We love President Trump and will be loyal to him(News team W.T.N)##tiktok_usa##usatiktok##usatoday##usaf##washingtonpost##trump2024##florida ￼♬ original sound - Rob
Водночас син колишнього президента Дональд Трамп молодший також не упустив момент зачепити Байдена. У своєму Twitter він виклав монтоване відео, на якому Байден падає на трапі від попадання в голову м'яча для гольфу.
Як впав Байден
- Джо Байден 19 березня відправлявся в Атланту, проте на трапі літака несподівано впав. Президент майже одразу ж піднявся, але через лічені секунди знову впав. Невдалою виявилася і третя спроба піднятися сходами. Зрештою американський президент таки дійшов до дверей літака.
- Відео з невдачею Байдена облетіло весь світ.
- Раніше повідомлялося, що 28 листопада 2020 року Байден пошкодив ногу, граючи з собакою. Комп'ютерна томографія підтвердила, що у Байдена мікротріщини в латеральній і проміжній клиноподібних кістках, розташованих в середині стопи. Його лікар Кевін О'коннор зазначав, що Байдену кілька тижнів доведеться носити ортопедичний чобіт.
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