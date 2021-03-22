Син Трампа також не впустив можливості зачепити Байдена.

Колишній президент США Дональд Трамп відреагував на інцидент з новим президентом Джо Байденом, який 19 березня кілька разів впав на трапі літака.

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Як повідомляє Republicworld, 20 березня Трамп поспілкувався з журналістами та прихильниками у своїй резиденції у Флориді.

"Я бачив, як Джо Байден підіймався по трапу, і я сказав: «Я не програв йому», - зазначив Трамп під сміх своїх прихильників.

Водночас син колишнього президента Дональд Трамп молодший також не упустив момент зачепити Байдена. У своєму Twitter він виклав монтоване відео, на якому Байден падає на трапі від попадання в голову м'яча для гольфу.

Як впав Байден

Джо Байден 19 березня відправлявся в Атланту, проте на трапі літака несподівано впав. Президент майже одразу ж піднявся, але через лічені секунди знову впав. Невдалою виявилася і третя спроба піднятися сходами. Зрештою американський президент таки дійшов до дверей літака.

Відео з невдачею Байдена облетіло весь світ.

Раніше повідомлялося, що 28 листопада 2020 року Байден пошкодив ногу, граючи з собакою. Комп'ютерна томографія підтвердила, що у Байдена мікротріщини в латеральній і проміжній клиноподібних кістках, розташованих в середині стопи. Його лікар Кевін О'коннор зазначав, що Байдену кілька тижнів доведеться носити ортопедичний чобіт.

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Автор: Дмитро Захаров