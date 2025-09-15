Президент США критикує Європу за купівлю російської нафти та обіцяє посилити обмеження проти Москви.

Президент США Дональд Трамп у неділю вперше назвав Росію агресором у війні проти України, що демонструє зміну його позиції щодо Москви, пише Politico.

"Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. Трохи більше з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", — зазначив Трамп журналістам.

Раніше він відмовлявся засуджувати Кремль та заперечував резолюції ООН і заяви G7, які називали Росію агресором. У квітні Трамп також звинувачував Україну, заявляючи, що вона "не мала права починати війну проти значно потужнішого противника".

Відео дня

Шо передувало

Проте позиція Трампа змінилася протягом літа: адміністрація США почала чинити більший тиск на Путіна, намагаючись просувати прямі мирні переговори між ним та президентом України Володимиром Зеленським.

"Я зупинив сім воєн, і думав, що ця буде для мене легкою, але ця виявилася важкою. Вони (Зеленський і Путін - УНІАН) ненавидять один одного", — сказав Трамп, коментуючи ситуацію.

Незважаючи на більш жорстку риторику, російський президент не йде на переговори, а США стикаються з закликами запровадити суворіші санкції проти Росії. Трамп пообіцяв посилити обмеження, але лише після того, як Європа припинить купівлю російської нафти та посилить власні санкції.

"Європейські країни - мої друзі, але вони все ще купують нафту у Росії. Санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі", — наголосив президент США.

Угорщина та Словаччина залишаються найбільшими покупцями російської енергії в ЄС і виступають проти планів Єврокомісії щодо її поступового припинення. Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що США прагнуть "витіснити весь російський газ", аби зменшити здатність Москви фінансувати війну.

Вас також можуть зацікавити новини: