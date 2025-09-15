Президент США Дональд Трамп у неділю вперше назвав Росію агресором у війні проти України, що демонструє зміну його позиції щодо Москви, пише Politico.
"Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. Трохи більше з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", — зазначив Трамп журналістам.
Раніше він відмовлявся засуджувати Кремль та заперечував резолюції ООН і заяви G7, які називали Росію агресором. У квітні Трамп також звинувачував Україну, заявляючи, що вона "не мала права починати війну проти значно потужнішого противника".
Шо передувало
Проте позиція Трампа змінилася протягом літа: адміністрація США почала чинити більший тиск на Путіна, намагаючись просувати прямі мирні переговори між ним та президентом України Володимиром Зеленським.
"Я зупинив сім воєн, і думав, що ця буде для мене легкою, але ця виявилася важкою. Вони (Зеленський і Путін - УНІАН) ненавидять один одного", — сказав Трамп, коментуючи ситуацію.
Незважаючи на більш жорстку риторику, російський президент не йде на переговори, а США стикаються з закликами запровадити суворіші санкції проти Росії. Трамп пообіцяв посилити обмеження, але лише після того, як Європа припинить купівлю російської нафти та посилить власні санкції.
"Європейські країни - мої друзі, але вони все ще купують нафту у Росії. Санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі", — наголосив президент США.
Угорщина та Словаччина залишаються найбільшими покупцями російської енергії в ЄС і виступають проти планів Єврокомісії щодо її поступового припинення. Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що США прагнуть "витіснити весь російський газ", аби зменшити здатність Москви фінансувати війну.