'Їсть забагато фаст-фуду': міністр охорони здоров'я США розкритикував дорожнє меню Трампа

Президент США Дональд Трамп, якому вже виповнилося 79 років, вживає багато шкідливої їжі з фастфуду під час подорожей, хоча зазвичай харчується добре. Про це розповів міністр охорони здоров'я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший, пише Associated Press.

За його словами, Трамп харчується здоровою їжею у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді та в Білому домі, але не під час поїздок. Міністр сказав, що Трамп довіряє їжі великих корпорацій, зокрема McDonald's, і намагається не хворіти, вживаючи їжу, якій довіряє. Але в людей, які подорожують з президентом, складається враження, що він "цілий день накачується отрутою"

Але міністр охорони здоров’я каже, що загалом здоров’я Трампа хороше. І зазначив, що зазвичай той харчується добре.

"Він має здоров’я божества. Я не знаю, як він живий, але він живий", – сказав Кеннеді про Трампа.

Кеннеді-молодший додав, що Трамп – "найенергійніша людина", з якою "будь-хто з нас коли-небудь зустрічався".

Нагадаємо, що у грудні Білий дім оприлюднив медичну довідку про стан здоров’я Дональда Трампа. Вона зроблена на основі МРТ-сканування, яке президент пройшов у жовтні. Лікарі зробили висновок, що результати обстеження демонструють "дуже здоровий" стан основних органів.

Водночас нещодавно стало відомо, що Трамп приймає великі дозі аспірину – щоденно випиває дозу вищу, ніж рекомендують лікарі. І пояснює це тим, що аспірин "робить кров рідкою". Також ЗМІ вказували, що Трамп деякий час носив компресійні шкарпетки проти набряку щиколоток, однак відмовився від них.

Окрім того, помічники розповідали, що слух Трампа погіршується і з ним доводиться говорити дуже голосно. Також Трамп мало спить, і тому йому складно зосереджуватися на пізніх зустрічах, що стає помітно навіть в телеефірах. Журналісти також відзначали, що крім гольфу, Трамп не займається спортом регулярно.

