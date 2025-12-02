Трамп пройшов МРТ-дослідження: Білий дім оприлюднив результати

Лікар запевнив, що МРТ Трампа показало "абсолютно нормальні" показники серця й органів черевної порожнини.

Білий дім опублікував оновлену медичну довідку про стан здоров’я 79-річного президента США Дональда Трампа після того, як він у жовтні пройшов МРТ-сканування. Згідно зі службовою запискою його лікаря Шона П. Барбабелли, результати обстеження демонструють "дуже здоровий" стан основних органів, пише Sky News.

У документі зазначається, що серцево-судинна та абдомінальна візуалізація виявилася "абсолютно нормальною".

"Мета цієї візуалізації — профілактична: виявити проблеми на ранній стадії, підтвердити загальний стан здоров’я та забезпечити довгострокову підтримку життєздатності та функціональності", — пояснив доктор Барбабелла.

За його словами, обстеження не виявило "жодних доказів звуження артерій", проблем із серцем чи великими судинами.

"Камери серця мають нормальний розмір, стінки судин виглядають гладкими та здоровими, ознак запалення чи згортання крові немає", — йдеться в довідці.

Візуалізація черевної порожнини також не показала жодних патологій.

"Усі основні органи виглядають дуже здоровими та кровообіг добрий… Все функціонує в межах норми", - стверджує лікар.

Стан здоровʼя Трампа - останні новини

Раніше Доналтд Трамп, коментуючи результати журналістам, заявив, що не знає, яку частину тіла саме перевіряли, але підкреслив: "Це не мозок, бо я пройшов когнітивний тест і здав його на відмінно". Він охарактеризував підсумок МРТ як "ідеальний".

В останні роки навколо стану здоров’я президента періодично виникали питання. У липні Трампу діагностували хронічну венозну недостатність після появи "незначного набряку" гомілок. Лікар назвав цей стан "поширеним і доброякісним" для людей його віку.

Тоді ж громадську увагу привернули фотографії із синцями на тильній стороні його руки. За словами прес-секретарки Білого дому Керолайн Лівітт, це було "незначне подразнення м’яких тканин від частого рукостискання" та наслідок прийому аспірину для профілактики серцевих нападів та інсультів.

