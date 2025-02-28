Однак щоб не робив Трамп, упевнений Єльченко, повернення до світового порядку, який був після Другої світової, вже немає.

Зміна політики США та бажання її лідера Дональда Трампа "перекроїти" саму країну та світ - це прямий шлях до Третьої світової війни. Таку думку висловив експосол України у США та РФ і багаторічний представник України при ООН Володимир Єльченко в інтерв'ю РБК-Україна.

Він вважає, що Трамп це зрозуміє скоро. "Така кардинальна зміна політики США і намагання Трампа поділити планету на зони впливу між великими державами - прямий шлях до Третьої світової. І я не думаю, що Трамп цього хоче. Якщо він цього ще не розуміє, то через певний час йому підкажуть", - сказав Єльченко.

Як підкреслив дипломат, таке бажання Трампа спонукатиме Китай захопить Тайвань, половина Африки почне війну між собою, є Південно-Східна Азія з безліччю взаємних претензій.

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"Тут ще одне питання є - це розповсюдження ядерної зброї. Тому що якщо почнеться такий безлад у світі, то через рік у нас на додаток до п'яти офіційно визнаних і ще чотирьох невизнаних [держав, які мають ядерну зброю - ред.], є ще так званих порогових держав штук 40. Половина з них знаходиться якраз в Південно-Східній Азії. І Японія, і Південна Корея, Індонезія, В'єтнам, Малайзія - вони всі можуть створити ядерну зброю протягом кількох місяців. А є ще Єгипет, є Саудівська Аравія, у яких, можливо, менше технологічних можливостей, але дуже багато грошей. І вони просто цю зброю можуть купити елементарно", - наголосив Єльченко.

За його словами, в разі якщо почнуться ці тригерні конфлікти у світі, то це вже буде процес, який ніхто не зможе зупинити.

Однак щоб не робив Трамп, упевнений Єльченко, повернення до світового порядку, який був після Другої світової, вже немає.

Розмови про Третю світову війну

Ще у листопаді 2024 року ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Третя світова війна офіційно почалася. Він наголосив, що у 2024 році перед Україною вже стоїть не одна Росія, бо проти Українських оборонців стоять солдати з Північної Кореї, летять ракети північнокорейського виробництва, також убивають цивільних людей іранські "шахеди". Україну атакують за допомогою й китайської зброї.

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що Третя світова війна "не так уже й далеко". Водночас він висловив упевненість, що цього не станеться під час його президентства.

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