З них 15% просто би не прийшли на вибори, якщо Путіна не буде.

Понад 70% росіян, або майже три чверті, не знають за кого голосувати, якщо президента РФ Володимира Путіна не буде у бюлетені на виборах у 2024 році. Про це в ефірі телемарафону повідомив Олександр Шульга.

"Якби не було Путіна у виборчому бюлетені, 55% росіян відповіли, що не знають тоді за кого голосувати. А 15% відповіли, що тоді би не брали участь у голосуванні. Ще декілька відсотків відповіли, що зіпсували би бюлетень", - розповів Шульга.

Ще декілька відсотків, за словами соціолога, проголосували би за представників команди російського президента.

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"Декілька відсотків проголосували би за Мішустіна, бо він прем’єр-міністр, ще декілька відсотків – за Медведєва, бо він колись був президентом. Ще декілька відсотків – за Пригожина, бо він з кожного утюга зараз згадується", - додав експерт.

Ситуація в РФ - положення Путіна

Президент Росії Володимир Путін втратив підтримку більшості росіян після початку повномасштабної війни в Україні.

"Протягом майже чверті століття Путін контролював більшість росіян. Ось зараз ситуація, коли він цю більшість втрачає. Тобто він її почав втрачати десь із 2018 року", - сказав політолог та колишній спічрайтер російського лідера Аббас Галлямов.

У Кремлі побоються, що введення електронних повісток може перешкодити запланованим "рекордним результатам" Володимира Путіна на виборах в 2024 році.