На шостому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну соціальна мережа Twitter заблокувала акаунти інформагентства РИА "Новости" в ЄС і Британії.
Про це повідомляє "Комерсант".
При спробі зайти на сайти інформагенств в ЄС і Британії користувачі бачать повідомлення "доступ до акаунту закритий".
Соцмережа пояснила, що сторінки ЗМІ були заблоковані. Причини цього рішення не повідомляються.
Доступ до акаунтів закритий у всіх 27 країнах Євросоюзу. Доступ закрили до сторінок РИА "Новости", термінові повідомлення РИА "Новости", РИА "Новости" Спорт, Прайм.
Війна в Україні та Twitter:
У вересні 2021 року відеосервіс YouTube видалив канал RT, а в березні 2022 року – держтелеканали "Культура", Sputnik, МІА "Росія сьогодні".
8 квітня Twitter обмежив вхід в акаунт російського телеканалу RT.
Як повідомлялося, найбільший супутниковий оператор Європи припинив мовлення російського каналу НТВ "Мир".
При цьому 4 березня Роскомнагляд заблокував Twitter на території РФ.
В Україні доступ до Twitter-сторінок РИА "Новости" є.
4 березня Роскомнагляд заблокував Twitter на території РФ.
В Україні доступ до Twitter-сторінок РИА "Новости" є.
23 липня 2022 року в Запорізькій області окупанти заблокували Facebook, YouTube і Twitter.
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