Доступ до акаунтів закритий у всіх 27 країнах Євросоюзу.

На шостому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну соціальна мережа Twitter заблокувала акаунти інформагентства РИА "Новости" в ЄС і Британії.

Про це повідомляє "Комерсант".

При спробі зайти на сайти інформагенств в ЄС і Британії користувачі бачать повідомлення "доступ до акаунту закритий".

Соцмережа пояснила, що сторінки ЗМІ були заблоковані. Причини цього рішення не повідомляються.

Доступ до акаунтів закритий у всіх 27 країнах Євросоюзу. Доступ закрили до сторінок РИА "Новости", термінові повідомлення РИА "Новости", РИА "Новости" Спорт, Прайм.

Війна в Україні та Twitter:

У вересні 2021 року відеосервіс YouTube видалив канал RT, а в березні 2022 року – держтелеканали "Культура", Sputnik, МІА "Росія сьогодні".

8 квітня Twitter обмежив вхід в акаунт російського телеканалу RT.

Як повідомлялося, найбільший супутниковий оператор Європи припинив мовлення російського каналу НТВ "Мир".

При цьому 4 березня Роскомнагляд заблокував Twitter на території РФ.

В Україні доступ до Twitter-сторінок РИА "Новости" є.

4 березня Роскомнагляд заблокував Twitter на території РФ.

В Україні доступ до Twitter-сторінок РИА "Новости" є.

23 липня 2022 року в Запорізькій області окупанти заблокували Facebook, YouTube і Twitter.

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