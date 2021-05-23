Чоловік відправляв погрози поліцейському керівництву країни й головному бельгійському вірусологу, він збирався "покарати тих, хто позбавив людей звичного життя". Йдеться про протиепідемічні заходи.

У Бельгії поліція й армія вже тиждень розшукують озброєного дезертира - 46-річного військового Юргена Конінгса, який пообіцяв вбити головного вірусолога країни.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу NEXTA.

Так, дезертир прихопив із собою 4 гранатомети, пістолет-кулемет, пістолет і бронежилет. Перед втечею він залишив прощальний лист, в якому заявив, що "готовий до смертельного бою з поліцією і більше не бажає жити в суспільстві, яким правлять політики й вірусологи".

Читайте такожІндійський штамів коронавірусу підібрався до кордонів УкраїниЗа повідомленнями ЗМІ, перед зникненням Конінгс намагався дізнатися адресу головного вірусолога Бельгії Вана Ранста й навіть кілька разів приїжджав в той район на розвідку. Ранста в цілях безпеки разом з сім'єю перемістили в безпечне місце.

До операції з упіймання втікача залучили 400 поліцейських і солдатів Бельгії, Німеччини та Нідерландів, вертольоти й бронетранспортери.

Як йдеться в сюжеті ТСН, у Конінгса чималий бойовий досвід - у складі бельгійських підрозділів він служив у Боснії, Косово, Лівані, Іраку та Афганістані.

Його машину знайшли на території Національного парку Хоге-Кемпен. Силовики прочісують місцевість, припускають, Конінгс ховається десь в заростях. Ймовірно, він озброєний. При цьому чоловік останні роки перебував під наглядом правоохоронців як схильний до насильства екстреміст вкрай правих поглядів.

Бельгія вже оголосила в розшук по лінії Інтерполу військового-втікача, пишуть місцеві ЗМІ.

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Автор: Ольга Робейко