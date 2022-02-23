Якщо Росія не змінить курс, дипломатія не може бути успішною, вважають у Білому домі.

Президент США Джо Байден може зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним у разі деескалації ситуації щодо України, а поки зустріч лідерів двох держав недоцільна.

Під деескалацією Штати мають на увазі переміщення військ Росії, публікує слова прес-секретаря Білого дому Джен Псакі The Washington Post.

За словами спікера, дипломатія не може бути успішною, якщо РФ не змінить курс.

"І, як сказав (держсекретар США Ентоні Блінкен – Ред.), для нього було б недоцільно зараз проводити зустріч зі своїм колегою, міністром закордонних справ Лавровим (очільник МЗС Росії Сергій Лавров – Ред.). І завжди передбачалося, що після цього буде якась взаємодія з президентом Путіним. Так що зараз це точно не входить в плани", – заявила Псакі.

Прес-секретар Білого дому підкреслила, що скасування зустрічі Блінкена і Лаврова не означає припинення дипломатичного підходу до розв'язання кризи.

Нагадаємо, 20 лютого президент Франції Еммануель Макрон поговорив з Володимиром Путіним телефоном, і лідери країн погодили необхідність пошуку дипломатичного розв'язання ситуації навколо України.

Глави МЗС Франції та РФ найближчими днями мали зустрітися для обговорення можливого проведення саміту на вищому рівні за участю представників російської та української сторін, а також союзників "щодо визначення нового порядку миру і безпеки в Європі".

Макрон також поспілкувався з Джо Байденом і українським лідером Володимиром Зеленським.

У Білому домі повідомили, що Байден готовий зустрітися з Путіним, якщо Росія не вдереться в Україну. Перед зустріччю Байдена і Путіна мав відбутися саміт Ентоні Блінкена і Сергія Лаврова.

Вже 21 лютого Путін підписав укази про незалежність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР". Росія також вирішила ввести у квазідержави своїх "миротворців".

Штат запровадили санкції проти "ЛДНР", а також покарали РФ новими обмежувальними заходами. Під санкції США потрапили російські банки та десятки їхніх дочірніх компаній.

Варто зазначити, що Росія ще восени 2021 року загострила ситуацію на кордоні з Україною – стягнула багато військовослужбовців і техніки, з'явилася інформація про загрозу вторгнення.

У РФ 15 лютого поточного року стверджували, що почали відводити сили від українського кордону, проте ні в США, ні в НАТО цю інформацію не підтвердили.

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