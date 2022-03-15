Вагони фарбують за наказом керівництва.

У Білорусі почали зафарбовувати червоно-зелену символіку деяких електричок.

Про це йдеться у повідомленні Спільноти залізничників Білорусі.

Як стверджують автори допису, вагони фарбують за наказом керівництва. З чим це пов’язано – не знають.

Якщо зафарбувати білоруську символіку на такому транспорті, електрички нічим не відрізнятимуться від українських, звернув увагу журналіст і фотограф Антон Мотолько.

У березні стало відомо про те, що Лукашенко наказав військам Білорусі вторгнутися в Україну, проте, як писали ЗМІ, солдати зчинили бунт і відмовилися виконувати волю диктатора.

З початку відкритої війни РФ проти України Лукашенко віддав територію у користування росіянам. Саме з прикордонних полігонів Білорусі здійснюються ракетні обстріли українських міст.

ЄС відкрито заявив про причетність Лукашенка до агресії РФ проти України.

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