В результаті сутичок поранення отримали вісім поліцейських.

У столиці Болгарії Софії учасники акції протесту проти обмежень через COVID-19 вступили в протистояння з поліцією перед будівлею парламенту.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В результаті сутичок поранення отримали вісім поліцейських.

Під час заворушень протестувальникам вдалося прорвати поліцейський кордон і дістатися сходів парламенту, однак потім правоохоронці їх відтіснили. Після цього їх частина вирушила до будівлі Ради міністрів і Міністерства охорони здоров’я.

Мітингувальники заявили про намір залишитись перед парламентом до виконання їхніх вимог. Вони прагнуть скасування обов’язкового маскового режиму в країні та так званих "зелених" ковід-документів.

Ситуація з коронавірусом у Болгарії

Болгарія є країною з найнижчим показником вакцинації у ЄС - лише третина її населення повністю вакцинована проти коронавірусу. Країна наразі переживає п’яту хвилю захворювання через штам коронавірусу "Омікрон". 12 січня кількість нових хворих COVID-19 в Болгарії сягнула рекордного рівня – 7 062, за останню добу від вірусу померли 89 людей.

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