Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв налаштований проєвропейськи і рішуче виступає за військову підтримку України.

У столиці Болгарії Софії був заарештований 39-річний чоловік, який погрожував убивством міністру оборони Болгарії Тодору Тагареву через його позицію щодо війни в Україні.

Тодор Тагарєв, який є членом нового болгарського уряду, налаштований проєвропейськи і рішуче виступає за військову підтримку України. Однак до недавнього часу протягом майже року Болгарією керував тимчасовий уряд, призначений президентом Руменом Радєвим, якого багато хто вважає прокремлівським, пише EurActiv.

Як повідомила районна прокуратура Софії, обвинувачений відправив погрози Тагареву 4 липня через соціальну мережу. Зазначається, що причиною погроз стало те, що йому не подобалася позиція міністра щодо війни в Україні.

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В ході слідства було встановлено, що профіль в соціальній мережі, з якого розсилалася загроза, був створений і використаний обвинуваченим. Чоловік затриманий на 72 години за постановою прокуратури.

Тодор Тагарєв і Міноборони поки ніяк не прокоментували ситуацію.

Війна в Україні - позиція Болгарії

Десять днів тому проросійські демонстранти протестували в Софії, вимагаючи від Болгарії не направляти Україні військову допомогу. Спочатку було оголошено, що їхня хода під назвою "Марш миру" дійде до резиденції Тагарєва, але її організатори змінили маршрут.

16 липня Тагарєв сказав в телеінтерв'ю, що політика і пропаганда Кремля мають в Болгарії серйозний успіх. "Її (пропаганду і політику) підтримують значущі громадські групи, партії і в деякій мірі інститут президента", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент Болгарії Румен Радєв звинуватив Україну у тому, що саме вона наполягає на подальшому продовженні війни. Радєв вважає, що українці хочуть воювати далі за рахунок європейців. Посольство України в Болгарії виступило зі спростуванням і заявило, що ситуація прямо протилежна.

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