Раніше посольство Росії у Британії закликало стратити полонених українських військових.

Російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів РФ і мають нести відповідальність за скоєні звірства.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи заклик посольства РФ у Британії стратити бійців полку "Азов".

"Прочитайте це, коли вам кажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих військових злочинів і мають нести відповідальність", - написав Ніколенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше посольство Росії у Великій Британії закликало стратити полонених бійців полку "Азов" через повішення. Їх назвали "несправжніми солдатами", які заслуговують на "принизливу смерть".

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак коментуючи цю заяву російських дипломатів заявив, що закликати до страти полонених військових через повішання можуть лише терористи та дикуни.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 липня, проросійські бойовики заявили про загибель 50 українських бійців, в тому числі "азовців", в результаті удару по Оленівській колонії.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що жителі окупованої Оленівки інформували про роботу російських "Градів" по колонії, де утримувалися українські військовополонені.

Потім була висунута версія, що будівлю виправної установи, де утримувалися українські захисники, могли підірвати зсередини.

За даними ГУР МО вибухи сталися на території промзони в новому приміщенні, яке повинні були спеціально обладнати для утримання полонених, виведених з "Азовсталі".

Розвідка і СБУ повідомили, що колонію підірвали найманці ПВК "Вагнера"("Ліга"). Це зробили для приховування фактів розкрадання коштів, які виділялися на утримання українських полонених.

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