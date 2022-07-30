На Банковій наголосили, що таку заяву можуть зробити лише дикуни та терористи.

Закликати до страти полонених військових полку "Азов" через повішання можуть лише терористи та дикуни.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова Офісу президента України Андрій Єрмак, прокоментувавши пропозицію російського посольства у Британії щодо "азовців".

У своєму дописі російські дипломати назвали українців "несправжніми солдатами", які заслуговують на "принизливу смерть".

"Росія - це країна-терорист. У 21 сторіччі розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти через повішення просто так - можуть лише дикуни та терористи. РФ - держава-спонсор тероризму. Які ще потрібні докази?" - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 липня, проросійські бойовики заявили про загибель 50 українських бійців, в тому числі "азовців", в результаті удару по Оленівській колонії.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що жителі окупованої Оленівки інформували про роботу російських "Градів" по колонії, де утримувалися українські військовополонені.

Потім була висунута версія, що будівлю виправної установи, де утримувалися українські захисники, могли підірвати зсередини.

За даними ГУР МО вибухи сталися на території промзони в новому приміщенні, яке повинні були спеціально обладнати для утримання полонених, виведених з "Азовсталі".

Розвідка і СБУ повідомили, що колонію підірвали найманці ПВК "Вагнера"("Ліга"). Це зробили для приховування фактів розкрадання коштів, які виділялися на утримання українських полонених.

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