За попередніми даними, в Брянську БПЛА атакували місцевий завод "Кремній Ел".

Губернатор Брянської області Алескандр Богомаз повідомив, що безпілотники атакували промисловий об'єкт у Брянську.

"В результаті сталося загоряння адміністративної будівлі. Постраждалих немає", - заявив губернатор.

Після повідомлення Богомаза російське Міноборони відзвітувало про перехоплення над Брянськом двох безпілотників. Один з них був знищений в повітрі, стверджує відомство.

За попередніми даними, в Брянську БПЛА атакували місцевий завод "Кремній Ел". Це підприємство - одне з найбільших в Росії з виробництва мікроелектроніки. "Кремній Ел" в РФ є передовим постачальником військової мікроелектроніки, в який Кремль вливав мільярдні кошти починаючи з 2014 року.

На відео з соцмереж видно, як горить будівля, яка знаходиться біля заводу "Кремній Ел".

Атаки безпілотників на Брянську область

У ніч на 30 серпня об'єкти в російських містах масовано атакували дрони, звуки вибухів лунали у Псковській, Тульській, Брянській, Калузькій, Орловській областях та Московській областях.

Губернатор Богомаз також повідомляв про загоряння на території заводу "Кремній Ел" після атаки БПЛА. Вже ввечері того ж дня місцевий губернатор заявив, що Брянськ знову під атакою безпілотних літальних апаратів.

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