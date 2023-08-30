На опублікованих в мережі кадрах зафіксовано потужний вибух

Ввечері у середу, 30 серпня, у російському Брянську пролунали вибухи. У РФ заявили про роботу засобів ППО і збиття дронів.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У мережі вже поширюють відео, на якому зафіксовано потужний вибух.

Водночас губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про збиття нібито українських безпілотників.

"Над Брянським районом збиті два безпілотні літальні апарати літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби", – написав він.

Вибухи в Росії: останні новини

В ніч проти 30 серпня одразу в кількох регіонах Росії було "неспокійно". Країну-агресорку масовано атакували дрони.

Була інформація про вибухи в Тульській і Брянській областях. Водночас над Москвою, в Рязані і над частиною Калузької області запроваджували план "Килим" – у російській столиці закрили всі аеропорти.

"Бавовнило" і у Пскові. Там пролунали вибухи на аеродромі. В українській розвідці підтвердили знищення одразу чотирьох літаків Іл-76.

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