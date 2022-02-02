Сполученим Штатам вкотре довелося коментувати вимоги Росії щодо членства України в НАТО.

Росія не може застосовувати право вето на рішення України приєднатися до НАТО. Будь-яке питання щодо членства стосується безпосередньо конкретної країни та самого Північноатлантичного альянсу.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Кірбі наголосив, що питання членства – це питання 31 держави. Серед них сама Україна та 30 держав-членів НАТО. Росії в цьому списку немає. Прес-секретар Пентагону зазначив, що Україна продовжує проводити реформи для того, щоб відповідати стандартам НАТО, і США допомагають їй у цьому процесі.

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"Рішення має залежати від того, з ким Україна себе асоціює. Зараз вона продовжує виконувати реформи для того, щоби відповідати стандартам НАТО, і США допомагають їй у цьому процесі", – зауважив Кірбі.

Крім того, він вкотре нагадав Кремлю, що в цьому питанні він не має права голосу.

"Це не той випадок, коли Путін (президент РФ - УНІАН) має право вето. Це так не працює", - заявив він.

Раніше Путін заявив, що вступ України до НАТО підриває безпеку Росії.

Ультиматум Кремля щодо невступу України в НАТО

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію на зустрічі в Женеві, після переговорів з представниками РФ заявила про жорстку позицію щодо підтримки України. Зокрема, США не погодилися з пропозиціями РФ про неприйняття України в НАТО.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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