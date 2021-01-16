Колишній голова партії, колишній прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі 11 січня оголосив про свою відставку з посади голови "Грузинської мрії".

Екс-спікера парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе обрано на пост голови «Грузинської мрії» на VI з'їзді правлячої партії.

Як повідомляє «Эхо Кавказа», близько 400 партійних делегатів, присутніх на з'їзді, одноголосно підтримали кандидатуру Кобахідзе.

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Колишній голова партії, колишній прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі 11 січня оголосив про свою відставку з посади голови "Грузинської мрії" і відхід від політики.

Того ж дня було затверджено нового кандидата на цю посаду. В інтерв'ю, яке пізніше Іванішвілі дав громадському мовнику, він позитивно відгукувався про Кобахідзе, назвавши його «дуже талановитим».

Кобахідзе 42 роки. З 2011 року він був виконавчим секретарем «Грузинської мрії». У 2016-2019 роках був головою парламенту Грузії, покинувши цю посаду зі скандалом, після засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я у Тбілісі.

У 2020 році був головою передвиборного штабу правлячої партії. Під час передвиборної кампанії Кобахідзе регулярно виступав з жорсткою критикою на адресу опозиції, періодично опоненти розцінювали його заяви, як «мову ненависті».

За освітою Кобахідзе юрист. До приходу в «Грузинську мрію» працював менеджером проекту реформи місцевого самоврядування, що здійснювався за підтримки Програми розвитку ООН.

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Автор: Костянтин Гончаров