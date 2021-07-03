Раніше Лукашенко пригрозив налагодити авіасполучення Білорусі з окупованим українським півостровом.

У Кремлі заявили, що чекають на Олександра Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, в окупованому Росією Криму.

Про це заявив спікер президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі пропагандистського каналу "Росія 1".

"Чи чекаємо ми президента Білорусії в Криму? Звичайно, чекаємо", - стверджує він.

Раніше Лукашенко у відповідь на введені Україною обмеження пригрозив пустити з Білорусі літаки в окупований Крим. "Україна закрила для нас небо... у нас є свій санаторій в Криму, куди люди завжди їздили, літали і так далі. Щоб не загострювати відносини, ми через Україну (добиралися до Криму - УНІАН) - хто на поїзді, хто на автомобілі, хто на літаку. Зараз - закрили небо. І я Путіну сказав: "Я прошу тебе, ти подумай, як нам потрапити до Криму", – заявив Лукашенко. За його словами, можливість відкриття відповідних авіарейсів вже опрацьовується.

Напередодні Лукашенко доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною. У ДПСУ відзвітували, що попри заяву Лукашенка на кордоні з Білоруссю немає ніяких ознак його перекриття.

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Автор: Юрій Годован