Вони стурбовані "посиленням оборонної складової Євросоюзу".

Прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація уважно стежить за можливим вступом України до Європейського Союзу.

Про це пише російський Інтерфакс.

Причиною такої уваги він назвав "посилення оборонної складової Євросоюзу".

"Це як і раніше залишається іншою площиною (не військово-політичною). Хоча, звичайно, це вимагає нашої підвищеної уваги, тому що ми всі знаємо про інтенсифікацію в Європі дискусій на предмет посилення оборонної складової Євросоюзу - військова, оборонна і складова в області безпеки", - сказав прес-секретар президента Російської Федерації.

Він зазначив, що Росія ретельно спостерігає за "різними трансформаціями".

Як повідомляв УНІАН, 17 червня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄК рекомендує Європейській Раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Єврокомісія прийняла таке ж рішення по Молдові, проте Урсула фон дер Ляєн заявила, що Грузія ще повинна виконати ряд вимог.

Рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

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