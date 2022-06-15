Оскільки допускається ввезення товарів за вже діючими контрактами, укладеними до введення санкцій, компанії підробляють терміни укладення та дії договорів.

На тлі триваючого військового вторгнення російських військ на територію України, Служба державних доходів Латвії виявила понад 400 спроб обійти санкції, введені проти РФ і Білорусі.

Про це повідомила генеральний директор СДД Ієва Яунземе, повідомляє Delfi.

Як повідомляє видання, спроби обходу санкцій стосуються підсанкційних товарів, імпорт яких до Латвії заборонений.

Як зазначила Яунземе, оскільки допускається ввезення товарів за вже діючими контрактами, укладеними до введення санкцій, компанії підробляють терміни укладення та дії договорів.

За виявленими випадками відкрито понад 10 кримінальних проваджень.

Шостий пакет санкцій проти РФ:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступала Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відтермінувавши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

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