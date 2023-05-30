У Росії стверджують, що всі 8 БпЛА були вражені російськими засобами ППО і РЕБ.

Міністерство закордонних справ Росії випустило заяву після атаки дронів на Москву 30 травня. Традиційно у Лаврова звинуватили Україну в спробах завдати ударів по російській столиці. Не обійшлося і без згадки ролі Заходу в тому, що сталося.

У МЗС РФ назвали атаку дронів на Москву і Підмосков'я "спробою терористичних атак ЗСУ".

У РФ стверджують, що всі 8 БПЛА були вражені російськими засобами ППО і РЕБ. При цьому вони визнали падіння деяких дронів на багатоповерхові житлові будинки, про що раніше промовчали в Міноборони РФ.

Відео дня

Повідомляється, що Слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримінальну справу. У МЗС РФ переконані, що атаки були здійснені "київським режимом":

"Ці атаки були сплановані і здійснені неонацистським київським режимом, для якого використання методів актів терору стало зловісною практикою. Його представники давно і відкрито закликали завдати по Москві "удари відплати".

Росія, яка бомбить мирних жителів України, в цій же заяві раптом "завила" через те, що такі атаки не мають жодного сенсу "з військової точки зору", що їхня мета - посіяти паніку серед цивільного населення.

У Лаврова переконані, що до таких дій "Київ підштовхнув Захід". Вони нарікають, що заяви офіційних осіб країн НАТО про те, що Україна не буде завдавати ударів вглиб російської території, виявилися "лицемірними".

"Російська сторона залишає за собою право вжити найжорсткіших заходів у відповідь на терористичні атаки київського режиму", - підсумували в російському зовнішньополітичному відомстві.

Москву і Підмосков'я атакували дрони 30 травня 2023

У Москві і Московській області вранці 30 травня пролунали вибухи. Пізніше росЗМІ почали писати про атаку дронів, їх нарахували десятки. Але в Міноборони РФ поспішили запевнити, що дронів всього було 8, всі вони нібито були збиті на підльоті до російської столиці. Путін традиційно в атаці звинуватив Київ і назвав це "терористичною діяльністю".

Ватажок ПВК "Вагнера" Пригожин прокоментував ранкову атаку дронів по Москві, "наїхавши" на Міноборони РФ через те, що в цьому відомстві допустили "прильоти" по столиці РФ.

В Офісі президента України оригінально прокоментували "бавовну" в Москві, заявивши про непричетність Києва до цього.

Вас також можуть зацікавити новини: