У МЗС Литви зазначили, що погрожуючи країні, у Кремлі перевіряють, як Захід може відреагувати на можливий напад.

Погрожуючи державі-члену НАТО Росія перевіряє, як на це реагуватиме Захід.

Про це сказав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в інтерв’ю ТСН.

"Протягом останніх кількох тижнів кілька російських політиків сказали дуже чітко про те, що вони не бояться погрожувати країні-члену НАТО. Сьогодні – це Литва. До цього через підтримку України погрожували Польщі. Естонія отримала, як я їх називаю, пасивні погрози буквально сьогодні. Тому вони перевіряють, як Захід може відреагувати, як ми можемо відреагувати. Знову ж таки, чи може він (Путін – ред.) вести війну проти НАТО? Я так не думаю. Чи може він тестувати НАТО? Так, звичайно може, він може тестувати НАТО. Я б навіть пішов далі і сказав, що він зміг би не просто протестувати, а й зламати НАТО", - сказав міністр.

У МЗС Литви вважають, що РФ не наважиться на них напасти, якщо дії НАТО будуть чіткі та швидкі.

"Якщо НАТО не зможе знайти достатньо швидку та потужну відповідь, щоб показати, що є дуже чіткі та конкретні лінії, які він не може переходити. І в цьому ми маємо бути дуже чіткі. І це те, що відбувається вже зараз. Це те, де ми зараз є. Це реальність", - сказав Ландсберґіс.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня військовий експерт Олег Жданов заявив, що Російський диктатор Володимир Путін провокуватиме НАТО, щоб підняти себе на світовому рівні.

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