Литовські прикордонники чули стрілянину та бачили сигнальні ракети.

Прикордонники Литви зафіксували стрілянину в районі кордону з боку Білорусі. Також було видно сигнальні ракети.

Про це повідомляє LRT.

"У світлий час доби з суміжної сторони прикордонники Литви чули звуки окремих пострілів, а коли стемніло, в небо кілька разів підіймалися освітлювальні та сигнальні ракети", - зазначено в повідомленні.

При цьому глава Служби охорони державного кордону при МВС Литви генерал Рустамас Любаєвас повідомив що, за минулий тиждень вдалося припинити спроби незаконно потрапити в Литву близько 700 нелегальних мігрантів. Всі вони повернулися в Білорусь.

Читайте такожЛитва платитиме по 300 євро нелегалам, які добровільно покидатимуть країнуУ свою чергу представницького Державного прикордонного комітету Білорусі в коментарі РИА Новости заявив, що біля кордону з Литвою проходять навчання, в рамках яких і були чутні постріли та видно сигнальні ракети.

"Можу тільки сказати, що у нас проходять планові навчання. Про них ми інформували", - зазначено в повідомленні.

Литва і Білорусь: проблема мігрантів

У Литві спостерігається приплив нелегальних мігрантів. З початку липня республіка оголосила надзвичайну ситуацію, на кордоні почалося будівництво огорожі, яку надалі планують зміцнити.

У міграційній кризі Литва звинувачує Мінськ. У свою чергу білоруська влада вже заявляла, що справляються з охороною кордону в належній мірі.

Наприкінці травня Лукашенко говорив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.

Згодом Лукашенко сказав, що він не дасть перетворити країну на "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".

Пізніше з'явилося відео, зняте в нейтральній зоні на кордоні Литви та Білорусі. На ньому можна почути, як "озброєні" щитами білоруські прикордонники відмовляються пускати нелегальних мігрантів назад на свою територію.

Автор: Анастасія Горбачова