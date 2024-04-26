Британський міністр оборони вже встиг відзначитися "глибоким занепокоєнням".

У Великій Британії заарештували групу молодих чоловіків, які на замовлення Кремля здійснили підпал промислового підприємства, пов’язаного з Україною. Про це інформує The Guardian.

20-річний Ділан Ерл та 22-річний Джейк Рівз отримали звинувачення після пожежі на промисловому складі, яка сталася 20 березня у східному Лондоні. Ще троє чоловіків – Пол Інгліш, Ніі Менса та Дмитрус Паулауска – звинувачуються у сприянні підпалу.

За даними британської прокуратури, Ділан Ерл намагався зашкодити бізнесу, пов’язаному з Україною, щоб принести користь російській державі. Щоб приборкати влаштовану ним пожежу, знадобилося 60 вогнеборців. Прокуратура звинувачує Ерла у зв'язках із забороненою в Британії терористичною організацією "Група Вагнера".

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Британський міністр оборони Грант Шеппс вже встиг висловити своє "глибоке занепокоєння" через "російську злочинну діяльність у Великобританії".

"Кожен, хто буде визнаний винним у сприянні іноземній розвідці, буде притягнутий до відповідальності", – написав він в соцмережі Х.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що випадки проросійського шпигунства та саботажу, виявлені в Німеччині, Великій Британії чи Польщі, не перешкоджатимуть підтримці Альянсом України.

"Такі дії є небезпечними і неприйнятними. Вони не відмовлять нас від підтримки України, і ми тісно координуємо нашу відповідь на будь-які ворожі дії проти союзників по НАТО", — заявив він на брифінгу у Берліні.

Російська шпигунська активність в Європі

Як писав УНІАН, нещодавно у Німеччині затримали двох російських шпигунів. За версією слідства, підозрювані збиралися перешкодити доставці військової допомоги з Німеччини в Україну. 39-річний росіянин німецького походження Дітер С. домовився про вчинення вибухів і підпалів об'єктів військової інфраструктури та промислових об'єктів у Німеччині.

За словами воєнного оглядача Олександра Коваленка, з початку повномасштабної війни Росія намагається зашкодити поставкам західної допомоги до України. Росіяни зокрема планували терористичні акти, але досі успішних диверсій не було.

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