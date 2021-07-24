Малюська назвав цей позов "повтором міфів, які Росія транслює на своєму телебаченні".

Розгляд міждержавної скарги Росії до Європейського суду з прав людини проти України займе роки.

Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми оцінюємо, що розгляд скарги Російської Федерації займе роки. Це є повністю безперспективна історія, тому що вона містить слабку юридичну аргументацію", - заявив він.

Малюська назвав цей позов "повтором міфів, які Росія транслює на своєму телебаченні".

Позов РФ проти України до ЄСПЛ

Як повідомляв УНІАН, 22 липня РФ подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України по 10 групах звинувачень, серед яких "відповідальність влади України за загибель мирного населення, незаконне позбавлення волі і жорстоке поводження з людьми" під час подій на Майдані і в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році, а також на Донбасі в рамках проведення АТО.

Крім того, РФ звинувачує українські Збройні сили в загибелі людей, заподіянні шкоди здоров'ю і знищенні майна в результаті обстрілів суміжної території РФ; позбавленні жителів окремих територій південного сходу України можливості участі у виборах до центральних органів влади; блокуванні Північно-Кримського каналу як основного джерела прісної води для жителів Криму; катастрофі літака авіакомпанії "Малайзійські авіалінії" в результаті незакриття владою України повітряного простору над зоною бойових дій.

В українському МЗС, коментуючи позов Росії до ЄСПЛ, зазначили, що він поданий виключно з пропагандистською метою.

Автор: Олег Давигора