У відомстві зазначили, що всі мирні ідеї можна обговорювати на вже створеній платформі "Саміт миру".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що розчаровані інформацією щодо рішення Швейцарії підтримати ініціативу Китаю і Бразилії, яка стосується завершення війни в Україні.

"Ми не можемо зрозуміти логіки такого рішення. Адже спільно з Швейцарською Конфедерацією ми організували Перший Глобальний Саміт миру 15-16 червня у Бюргенштоці, в якому взяли участь представники ста країн і міжнародних інституцій. Наші країни продовжують активно співпрацювати над збільшенням кількості підписантів підсумкового Комюніке цього саміту. Швейцарія бере участь у тематичних конференціях з конкретних пунктів Формули миру, метою яких є підготовка спільної мирної рамки для відновлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України", - наголосили у повідомленні МЗС.

У відомстві нагадали, що всі ідеї, дискусії та плани щодо миру в Україні повинні мати два принципи:

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Нічого про Україну без України.

Ці пропозиції повинні ґрунтуватися на Статуті ООН та містити повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

У МЗС додали, що такі мирні ідеї можна обговорити на платформі, яку запропонував Саміт миру.

"Ми вважаємо Формулу миру Президента України Володимира Зеленського єдиним шляхом до всеохоплюючого, справедливого та сталого миру. Немає потреби у створенні додаткових форматів та платформ для обговорення шляхів досягнення миру для України. Формула миру надає повний інструментарій та відповідні майданчики для обговорення всіх ідей, консолідації різних бачень та концепцій", - підкреслили у міністерстві.

Також у зовнішньополітичному відомстві зауважили, що будь-які ініціативи, які не мають чіткого посилання на Статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. Такі "мирні ініціативи" лише створюють "ілюзію діалогу", тоді як Росія продовжує вчиняти злочинні дії.

МЗС закликало Швейцарію та всі країни, які підтримують міжнародне право і Статут ООН, не брати участі в таких "мирних ініціативах", адже вони можуть лише ускладнити процес досягнення справедливого миру для України.

"Ті ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії Росії проти України, прирівнюють жертву та агресора, пропонують деескалацію за рахунок суверенітету та територій України, не можуть бути підтримані Україною", - підсумували у повідомленні.

Мирна ініціатива Китаю та Бразилії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, навесні Бразилія і Китай запропонували свій план врегулювання війни в Україні, який має шість головних пунктів. Дві країни пропонують зупинити бойові дії та перейти до переговорного процесу. Проте у такому плані не йдеться про виведення окупаційних сил з України, покарання воєнних злочинців та виплату компенсацій Україні за вчинені РФ руйнування.

Також Китай разом з країнами Глобального Півдня має намір створити платформу "Друзі миру", яка буде направлена на "політичне врегулювання війни в Україні". У Китаї наголосили, що ця платформа є відкритою та не прагне ні з ким конкурувати.

Водночас представник Бразилії наголосив, що "мирний план" Китаю має велике значення.

"Обидві сторони можуть продовжувати працювати разом, щоб відігравати роль "друзів миру", досягати загального консенсусу та сприяти охолодженню ситуації", - сказав він.

Пізніше стало відомо, що Швейцарія підтримала такий мирний план, адже він "закликає до припинення вогню і політичного вирішення конфлікту" і "пропонує альтернативу агресивній риториці як з українського, так і з російського боку".

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