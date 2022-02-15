В рамках запиту Україна попросила більше сотні позашляховиків.

В НАТО заявили, що отримали запит України про міжнародну допомогу для масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру.

Про це повідомляє прес-служба Альянсу.

"Державна служба України з надзвичайних ситуацій готується до масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру, які можуть торкнутися мирного населення", - йдеться в повідомленні.

Так, відповідно до зазначених процедур 15 лютого Євроатлантичний центр реагування на катастрофи отримав запит про міжнародну допомогу від України.

У рамках запиту Україна попросила більше сотні позашляховиків, засоби розмінування та радіохімічної розвідки.

Нагадаємо, раніше в НАТО висловилися про "відведення" військових Росії від кордону України. А також зазначили, що поки не побачили ознак відведення окремих частин військових підрозділів Російської Федерації від кордону України в постійні місця дислокації.

Вас також можуть зацікавити новини: