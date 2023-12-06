При цьому з завербованих непальців брали по 9 000 доларів за відправку в Росію.

У Непалі поліція затримала десять осіб, яких підозрюють у незаконному вербуванні жителів країни в російську армію. Про це повідомляти Reuters.

Проти затриманих розслідується справа про торгівлю людьми, повідомив виданню начальник окружної поліції Катманду Бхупендра Хатрі. Їх підозрюють у тому, що вони відправляли безробітних непальців до Росії за туристичними візами для подальшого вербування в армію. При цьому з завербованих непальців брали по 9 000 доларів за відправку в Росію.

Вербування жителів Немала в російську армію - деталі

Напередодні уряд Непалу звернулося до російської влади з проханням не вербувати його громадян в російську армію. За даними МЗС Непалу, шестеро його громадян, які служили в російській армії, загинули. У заяві також наголошується, що влада країни докладає дипломатичних зусиль для звільнення одного громадянина Непалу, який служив у російській армії і потрапив у полон до українських військових.

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Уряд країни закликав своїх громадян не вступати в армії держав, що беруть участь у збройних конфліктах. За різними оцінками, у війні можуть брати участь від декількох сотень до декількох тисяч громадян Непалу.

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